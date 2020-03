Min. Sport: "Ripartire il 3 maggio solo un auspicio, Lega A ha già dimostrato noncuranza..."

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni di Rai 3, soffermandosi ovviamente su quello che sarà il futuro della Serie A e la data presunta del 3 maggio per riprendere le competizioni: "Il 3 maggio è la data che noi auspichiamo ma non diamolo per certo. Le decisioni si assumono in un momento di Grande responsabilità. Sarei molto cauto a dire che il 3 maggio si riparte con gli stadi pieni, credo sia più un auspicio che non una certezza. Il calcio ha capito tardi che doveva fermarsi, e ne abbiamo visto le conseguenze. Eviterei di ripetere quella noncuranza che la Lega Serie A ha già abbondantemente dimostrato".