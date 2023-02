Ministro Sport: "Juve a -15? Certe cose non si fanno da soli, serve esame di coscienza collettivo"

"Il tema non è la Juventus, è il sistema calcio nel suo complesso che deve fare un profondo esame di coscienza" ha dichiarato Andrea Abodi

"Il tema non è la Juventus, è il sistema calcio nel suo complesso che deve fare un profondo esame di coscienza" ha dichiarato Andrea Abodi. Presente ad un evento tenutosi a Cesena, il ministro per lo Sport e per i Giovani ha commentato il caso giudiziario che vede coinvolta la Juventus. "Certe cose non si fanno da soli. I tecnicismi vanno spiegati anche all'opinione pubblica, che deve comprendere".