Mirabelli: "Il Napoli ha fatto l'acquisto migliore. Conte fuoriclasse della panchina"

vedi letture

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, attuale responsabile dell'area tecnica del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Libero: "Per perdere lo Scudetto l'Inter dovrebbe suicidarsi. Hanno oggettivamente la squadra migliore. Il Napoli ha fatto l'acquisto migliore, scegliendo un fuoriclasse della panchina come Conte. Nostalgia di San Siro? No, perché un giorno andremo lì a giocarci le nostre carte. Ne sono certo, abbiamo vinto le prime tre partite in C e l’ambizione di salire c’è. Padova è una piazza importante, ha avuto trascorsi calcistici importanti e l’idea, in futuro, di sfidare Milan o Inter, mi intriga".