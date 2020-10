Mirabelli: “Il Napoli ha la rosa più competitiva del campionato, sfruttando i 5 cambi..."

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan. “Lo dico prima che il Napoli sconfiggesse l’Atalanta, regalando spettacolo – ha dichiarato Mirabelli a Radio Crc – per me gli azzurri possono contare sulla rosa più competitiva del campionato. Certo, è ancora la Juve la squadra da battere, ma il Napoli, sfruttando pure le cinque sostituzioni, potrà far valere un organico di tutto rispetto. Per me nessuno è così completo come il team di Gattuso”.

Per Mirabelli “Gattuso è il tecnico più bravo in Serie A – ha continuato l’ex diesse del Milan a Radio Crc – certo, anche altri hanno già dimostrato di poter far bene. Ma ho un debole per Gattuso e non solo perché al Milan gli diedi la promozione dalla Primavera alla Prima Squadra. Un campione del mondo come lui che va in Svizzera e in Grecia per studiare, va soltanto elogiato. Gli auguro di vincere il più possibile in azzurro”.

Magari anche lo scudetto 2020-2021. “Certo, perché no? Ha ragione Ibrahimovic. Visto che la Juve può pagare lo scotto del noviziato di Pirlo, il campionato sarà aperto sino alla fine e il Napoli potrà contare sulla squadra più forte”. Di cui fa parte pure Bakayoko. “Il suo acquisto è stato un vero colpo di mercato, al pari della conferma di Koulibaly – ha chiuso Mirabelli a Radio Crc – inoltre tra Bakayoko e Gattuso c’è un rapporto solido, come dimostra il fatto che il tecnico l’ha voluto fortemente in azzurro dopo la parentesi al Milan”.