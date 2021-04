Mirabelli: "Mi auguro che il gran lavoro di Gattuso al Napoli non venga sprecato"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan quando Rino Gattuso ne era l'allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi auguro che il gran lavoro di Rino non venga sprecato: nel calcio mai dire mai, magari con una buona notizia a fine campionato ne arriverà un’altra per ripianare il futuro. Gattuso è al Napoli da un anno e mezzo, gli servirebbe tempo. Sarebbe bello continuare insieme, lui e il Napoli. Quando cambi, sai ciò che perdi ma non ciò che trovi. I progetti non si costruiscono in un solo anno, ci vuole del tempo, basta crederci".