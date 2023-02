Mirabelli su Kvara: "Ha bruciato tutte le tappe. Vale tanto, ma farà gola a tanti"

"Di solito quando arrivano questi giocatori c’è sempre da avere a che fare con l’impatto e l’adattamento".

Nicolò Zaniolo vola in Turchia. Al Galatasaray. “È una sconfitta per tutti. Zaniolo è un grande talento per la Nazionale Italiana. Con tutto il rispetto per il campionato turco non è certamente andato in un torneo top come poteva essere la Premier, la Liga o la Ligue 1. Non è un affare buono per nessuno. Sarebbe stato bello se le parti avessero ricucito. Ma soltanto chi è dentro le cose conosce i fatti”, dice a Tuttomercatoweb il direttore sportivo del Padova, Massimiliano Mirabelli.

Il Milan ci ha provato…

“Se fosse andato al Milan Zaniolo sarebbe approdato in un top club rimanendo nel campionato italiano. È un ragazzo giovane, sarebbe stato più opportuno se fosse andato al Milan. Adesso la domanda è: quanto resisterà nel campionato turco? E per il futuro chi lo vorrà dovrà pagare la clausola. Zaniolo ora dovrà fare bene”.