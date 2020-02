Modugno elogia il Napoli: "A Genova piglio della grande squadra, qualcosa sta cambiando"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quella di ieri partita diversa rispetto alla altre. La Lazio poteva darti motivazioni, la Juve è partita speciale e si prepara da se, mentre a Genova serviva l'atteggiamento giusto ed il piglio della grande. Ha avuto idea di quello che voleva, ovvero vincere la partita. Secondo me quella di ieri è stata una grande prestazione, bisogna cogliere il segnale che qualcosa sta cominciando a girare. Ieri in qualche episodi, nel momento in cui poteva girar male, la partita non ti è venuta contro".