Moggi difende la Juve: "Suarez? Loro volevano Dzeko e vengono attaccati perché vincono sempre"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi: “Il caso Suarez? Diciamo le cose come stanno, Suarez non è mai interessato alla Juventus. Ai bianconeri interessava Dzeko e in alternativa Morata, queste cose qui le ho dette già la scorsa settimana. Il resto sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, ma quando si tratta della Juventus si cerca sempre di dare addosso visto che è una squadra che vince costantemente. Il passaporto di Recoba era un reato ed è passato inosservato, addirittura il manager dell’Inter è stato anche team manager della Nazionale”.