Moggi: "Peccato che la FIGC sia rimasta in silenzio dopo le parole di ADL sugli imbrogli"

Sulle pagine di "Libero", Luciano Moggi, ex dg di Juventus e Napoli, si è così espresso sulle parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sugli scudetti consecutivi: "De Laurentiis alla stampa ha dichiarato che «vincere due scudetti di seguito è impossibile, solo imbrogliando può capitare». Evidentemente il presidente non si interessava di calcio quando il Milan vinceva campionati e Champions consecutivamente o quando la Juventus si confermava al top sia in Italia che in Europa.

Peccato che la Figc sia rimasta in silenzio nell’occasione, dando l’impressione di avallare addirittura quanto dichiarato da De Laurentiis. Poteva almeno ribattere, anche per difendere la credibilità del calcio. Al presidente per ripetersi bastava e avanzava riuscire a trattenere mister Spalletti e il ds Giuntoli, entrambi in grande fuga da Napoli nonostante la vittoria".