Moggi: "Sono convinto che Insigne resterà. Gli allenatori ringraziano Benitez..."

Luciano Moggi, ex direttore generale di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania: "Futuro di Lorenzo Insigne? Penso proprio che resti in azzurro, sarà sicuramente un punto di forza della squadra azzurra, ne sono certo. Gli allenatori che sono arrivati a Napoli hanno preso tutto il buono che aveva costruito Benitez, ricostruire non è affatto facile".