Montefusco: "Il Napoli al momento non ha equilibri. Manolas? Persa intelligenza tattica..."

Vincenzo Montefusco, ex giocatore e allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi proprio sul momento della squadra azzurra: "È un Napoli ancora da scoprire, perché rispetto all'anno scorso ha cambiato modo di giocare. Il centrocampo ha solo Allan che fa filtro, accanto ha solo giocatori che attaccano, deve cantare e portare la croce e così tutta la fase difensiva ne risente. Manolas? Rispetto a Albiol il Napoli ha guadagnato in velocità, ma perso in intelligenza tattica. Una squadra di calcio è formata da equilibri e il Napoli al momento non ce li ha. Lozano? Ho sempre pensato che il suo arrivo avrebbe portato alla cessione di Insigne, ma così non è stato. Insigne stesso, Callejon e Mertens devono giocare sempre, alla fine quando e dove giocherà il messicano?".