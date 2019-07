Montefusco: "Insigne? E' meglio che vada via! Ancelotti continua a tartassarlo con le dichiarazioni"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore e tecnico del Napoli, Enzo Montefusco: "Insigne? Ancelotti continua a tartassarlo con queste dichiarazioni. Da mesi, conoscendo la mentalità del popolo napoletano, pur stimando Insigne dico che è meglio che vada via. S'è rotto qualcosa col pubblico e anche con l'allenatore. Uno esperto come Ancelotti poteva pure risparmiarsi di dire che deve avere atteggiamenti da capitano, facendo intendere che qualcosa non va. Uno scambio con Icardi farebbe la fortuna di tutti".