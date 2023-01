Montervino difende Zielinski: “Si dice che è altalenante, ma ha già fatto 6 gol e 6 assist”

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8: “Zielinski ha già fatto 6 gol e 6 assist fin qui e si dice che è altalenante. Ieri ha anche trovato il passaggio decisivo per il gol di Simeone. Mario Rui? Sta facendo un campionato straordinario, è il palleggiatore migliore del Napoli ed è perfetto quando il Napoli ha la palla. Nel momento in cui stai iniziando a soffrire, cosa che può succedere in Champions, serve uno come Olivera”.