Montervino elogia Zielinski: "Tecnica straordinaria, l'esperienza ti consente di sbagliare meno..."

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Zielinski? Siamo noi che abbiamo sempre cercato di far crescere velocemente questo ragazzo. Anche quando non ha fatto bene, ha fatto delle giocate straordinarie. Questo le ha fatte a Empoli ed oggi, è straordinariamente forte tecnicamente. L'esperienza ti consente di sbagliare meno, ora lui le inizia a fare tante di seguito".