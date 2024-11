Montervino: “Già si parlava di 4° scudetto, ma arrivare tra le prime 3 sarebbe straordinario!”

Francesco Montervino, direttore sportivo della Virtus Francavilla, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal

Francesco Montervino, direttore sportivo della Virtus Francavilla, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal: “Napoli non la scopriamo oggi, sappiamo che l’ambiente napoletano è da sempre un po’ umorale. Il Napoli è reduce da una stagione catastrofica, quest’anno ha cominciato con una sconfitta che ha tenuto a bada gli umori iniziali.

Poi quando si inizia a vincere sentivo addirittura che si era già vinto il quarto scudetto, ma non ci dimentichiamo che se il Napoli arrivasse tra le prime tre avrebbe fatto un lavoro straordinario. Se poi lottasse addirittura per lo scudetto sarebbe un qualcosa che è stato inimmaginabile. Conte ha capito da subito gli umori della città.

Ngonge prima punta? Ha le qualità e le caratteristiche per giocare in quel ruolo perchè vede la porta. Se ho in panchina Simeone e Raspadori e faccio entrare Ngonge al posto di Lukaku mi prendono per pazzo. Il Napoli, da dati certi, ha in Di Lorenzo uno dei tre giocatori che la percentuale più alta di possesso palla nella metà campo avversaria. Gasperini ha schierato Lookman molto largo andando a limitare Di Lorenzo”.