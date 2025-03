Montervino s'interroga: "Oggi scopriamo rosa più profonda, ma perché si è aspettato 7 mesi?"

Francesco Montervino, ex calciatore azzurro e oggi dirgente sportivo, ai microfoni di Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' ha commentato la corsa al titolo in Serie A: "Secondo me è favorita l’Inter nonostante il Napoli abbia il calendario migliore. L’Inter per me è la squadra più forte di questo campionato, l’Atalanta sta dimostrando di essere tornata al top.

È chiaro che vedendo il Napoli delle ultime due settimane, ci sta pensare che si possa avverare l’ennesimo sogno. Però c’è da fare una considerazione vera: la differenza di organico c’è ed è tanta. Oggi diventa un po’ più profonda la formazione del Napoli ma siamo a marzo. Quello che mi viene da chiedere: se avessimo scoperto la profondità di questa squadra un pelino prima, forse si poteva centellinare? Gilmour prima di queste due, nelle precedenti 14 partite aveva fatto 24 minuti… Ok la forma di Anguissa, ma qualche minuto in più lo poteva fare. Ci abbiamo messo 7-8 mesi a capire che qualche giocatore forse poteva fare qualche minuto in più un pochino prima".