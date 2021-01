Montervino sul confronto Insigne-Ultras: "Ne ho avuti diversi, sono sempre positivi"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto l'ex capitano azzurro e dirigente Francesco Montervino, parlando anche dell'incontro con alcuni rappresentanti del tifo con Insigne e Gattuso:

“Nella mia storia a Napoli di incontri con la tifoseria ne abbiamo avuto più di qualcuno ma io ho sempre gradito perché sono stati sempre positivi e vicini. Anche in questo momento mi ha fatto piacere sentire la voce di qualche vecchio tifoso che c’era quando c’ero io. E’ bello sapere che sono lì a sostenere la squadra. Producono effetti? Tante volte sì, il calciatore a volte si chiede davvero cosa vuole il tifoso. Spesso si legge che la gente non è contenta ma poi il tifoso è sempre vicino. A me è successo in tante circostanze di avere un incontro con loro e riuscire a reagire dalla partita successiva.

Comunicato Napoli? Il silenzio a volte fa molto rumore. Peraltro condivido il pensiero della società. Speriamo che tutto ciò sia propedeutico a vittorie che possano arrivare. Speriamo sia il preludio a un cambiamento totale”.