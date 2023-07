Montervino vota Gaetano: “E’ lui il sostituto ideale di Zielinski”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e oggi direttore sportivo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e oggi direttore sportivo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Gaetano? E' quello che meglio di tutti può sostituire Zielinski, è arrivato il momento di puntare su questo ragazzo. Potrebbe essere il vero sostituto di Piotr se non dovesse rimanere. Il Napoli dovrebbe puntare su di lui.

Elmas? Ha fatto benissimo l'anno scorso, ma in quella formazione tipo lui non c'è . Forse per lui ci potrebbe essere la definitiva consacrazione quest'anno con un cambio di modulo. Può capire definitivamente in quale posizione può esprimersi al meglio, potrebbe essere per lui una stagione davvero importante".