Monti: "ADL non ritiene James un colpo necessario, non si discosta dalle sue condizioni..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Pepè sarebbe un colpo importante, ma ancora non è andato in porto e per questo dobbiamo essere equilibrati. In una squadra come quella che sta allestendo il Napoli, manca un rinforzo a centrocampo, un calciatore dalle caratteristiche più simili ad Allan. Lo scorso anno dopo un inizio esplosivo è andato un pò in affanno per cui un'alternativa ci vorrebbe.

James Rodriguez al Napoli non è semplice perchè il club azzurro non si discosta dalle sue condizioni. Siamo però di fronte ad un dentro o fuori e presto capiremo se vestirà l'azzurro o meno.

Credo che De Laurentiis non voglia James fino in fondo perchè non è mai andato incontro alle richieste del Real Madrid, probabilmente non lo ritiene necessario".