Monti: "ADL presidente moderno, tiene testa ai gruppi industriali. Dato abbonati non è negativo..."

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Gianluca Monti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "De Laurentiis rappresenta un presidente molto moderno che tiene testa a gruppi industriali come quelli di Juventus, Inter e Roma. Ha tratteggiato la prospettiva del calcio, questo ha portato ad un modernizzazione del pubblico e quindi c'è sempre meno voglia di andare allo stadio. Il dato abbonamenti del Napoli non è neanche così negativo in quanto si è ripartito da zero. Non dobbiamo essere per forza essere critici nei confronti di chi non va al San Paolo.



Napoli Cagliari? In casa i due piccoletti possono essere più utili per poi far subentrare il Milik o Llorente di turno. A inizio gara Ancelotti ci ha fatto vedere che vuole provare a vincere più uno contro uno possibile.



Anno buono? Può essere l'anno buono per vincere qualcosa, La Champions la posso sognare mentre Scudetto e Coppa Italia possono essere alla portata degli azzurri.



Esordio Gaetano? Le rotazioni del Napoli sono corte in mezzo al campo ma allo stesso modo ci sono tanti interpreti che possono giocare in quella posizione. conoscendo la sensibilità di Ancelotti credo ci sarà l'esordio di Gaetano che è un giovane pronto".