Monti: "Anche senza bomber da 30 gol e grandi nomi, il mercato è da 7"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianluca Monti, giornalista: "Il mio giudizio sul mercato del Napoli è positivo. De Laurentiis aveva parlato di un bomber da 30 gol e di James, ma nessuno dei due calciatori è arrivato. Ciò non toglie, però, il buon mercato degli azzurri: forse manca la ciliegina sulla torta. Oltre alla Juve, quest'anno bisogna tenere d'occhio l'Inter. La squadra azzurra era stata costruita per fare il 4231 con Rodriguez, mentre oggi dobbiamo ipotizzare un 442 con due punte piccole, tipo Mertens e Lozano. De Laurentiis è un presidente moderno, Ferlaino era di un'altra epoca, forse più tifoso. De Laurentiis riesce anche a fare business con il calcio, cosa non facile. E ci è riuscito anche questa sessione di mercato. Se porti economia e plusvalore alla tua società, hai fatto un buon mercato: non ottimo, perchè aveva parlato di grandi nomi che non sono arrivati. Darei un 7 al mercato del Napoli".