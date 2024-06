Montolivo su Di Lorenzo: "Senza Spalletti non avrebbe rigiocato, sa che può reagire"

Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore Riccardo Montolivo ha parlato del probabile impiego di Di Lorenzo contro la Croazia.

Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore Riccardo Montolivo ha parlato del probabile impiego di Di Lorenzo nella partita decisiva per la qualificazione dell’Italia contro la Croazia: “Credo che se non ci fosse stato Spalletti, Di Lorenzo probabilmente non avrebbe rigiocato perché la serata con la Spagna è stata veramente negativa.

Però Spalletti che lo conosce bene, sa che ha le capacità per reagire dal punto di vista psicologico e caratteriale. Lo penso anche io, perché ritengo Di Lorenzo uno dei migliori difensori italiani. Il fatto di avere in panchina un allenato, aiuta molto un giocatore”.