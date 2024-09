Monza, Kyriakopoulos: "A Napoli servirà più cattiveria, ora sono allenati da Conte"

vedi letture

All'U-Power Stadium, il Monza trova la vittoria per 3 a 1 contro il Brescia e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia dove dovrà affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. In conferenza stampa è intervenuto il giocatore dei brianzoli, Georgios Kyriakopoulos, autore della rete che ha sbloccato il match dopo 5 minuti.

Ecco le sue parole: "Sto bene e sono contento della mia prestazione ma soprattutto di quella della squadra. Questa vittoria è importante per noi perché mancava da diverso tempo. In Coppa Italia non ci poniamo limiti e vogliamo andare il più avanti possibile, poi voglio sottolineare la bella prestazione contro il Brescia che è importante anche per il futuro. Questa competizione è utile anche perché così tutti possono giocare. Cosa servirà a Napoli? Più cattiveria, cosa che è mancata contro il Bologna che a me personalmente non è piaciuta. La gara di oggi ci dà fiducia, contro il Napoli sarà tosta specialmente adesso che il loro allenatore è Conte. Proveremo a fare la nostra partita e fare punti. Intanto ci teniamo questa vittoria, che doveva arrivare in qualsiasi modo. La mentalità da avere in campionato dev’essere questa vista con il Brescia. Personalmente non accetto la prestazione contro il Bologna, servirà qualcosa di diverso".