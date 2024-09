Monza, Nesta a Dazn: "Tanti infortuni, passerà tutto da come terremo la palla!"

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Abbiamo fatto questa vittoria che ci deve dare energia dopo una partenza così così, abbiamo fuori tanti giocatori. Forse meritavamo qualcosa in più. Loro hanno un centrocampo importante, passa tutto da come teniamo la palla e da come li spaventiamo, credo sia il segreto di questa partita".

Quale sarebbe stato il suggerimento di Berlusconi? "Sicuramente di mettere qualche attaccante in più, lui era un po' fissato con gli attaccanti. Speriamo di dedicargli qualcosa di importante".