Monza, Nesta verso la Juventus: "Visto col Napoli? Voglio un'altra prova così!"

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro la Juventus: "Troviamo una squadra che si sta giocando moltissimo. Loro arrivano da una brutta sconfitta a Parma, dovranno spingere, sicuramente proveranno a fare risultato. Noi siamo noi, dobbiamo fare la nostra partita come quella contro il Napoli: attenta, di coraggio e ben organizzata. Andiamo a Torino per fare una prestazione simile".

Il tecnico ha poi parlato della sua esperienza col Monza in una stagione complicata in cui i biancorossi hanno dovuto affrontare parecchi ostacoli: "La stagione mi lascia molto: mi sono misurato contro i migliori d'Italia. È una stagione andata un po' così, ma non rimpiango nulla, qualcosa devo tirare fuori. Ho conosciuto tante persone, mi sono misurato, non è un rimpianto essere venuto qua. Capita a tutti gli allenatori, ci hanno richiamato dopo, ma non ho rimpianti".

"La proprietà non l’ho mai incontrata, ho contatto con Galliani - ha poi specificato Nesta rispondendo alla domanda se avesse o meno incontrato la proprietà biancorossa -. Rispetto le scelte di tutti, devo portare a casa il risultato, poi se mi chiamano dieci volte o non mi chiamano mai io sempre al risultato devo pensare", ha concluso.