Mora: “Terzino sinistro? Punterei su questi due giocatori”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli, Nicola Mora. “Di Lorenzo out con la Roma? Verrà sostituito da Hysaj. Sono tranquillo. Troveremo un giocatore meno offensivo rispetto a Di Lorenzo ma dopo la partita di Milano, è in fiducia e riuscirà ad arginare benissimo un giocatore forte muscolarmente come Spinazzola. Futuro terzino sinistro del Napoli? Emerson Palmieri rappresenterebbe una garanzia per il Napoli a sinistra. Dimarco sarebbe un ottimo giocatore in alternativa. Io li prenderei tutti e due. Farei l'accoppiata".