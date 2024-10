Morabito su Buongiorno: "Ha scelto Napoli per Conte, lo volevano anche Juve, Milan e all’estero”

vedi letture

"Lukaku? Conte ha insistito molto per averlo".

Vincenzo Morabito, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Conte può lavorare serenamente in settimana, mentre se giocasse le coppe sarebbe più difficile. Il tecnico ha sempre puntato su un centrocampo forte e su uomini di personalità. Lukaku ha dimostrato che Conte ha fatto la scelta giusta nonostante lo scetticismo generale. Dovremmo tirare le orecchie a Ten Hag per la cessione di McTominay, è grave aver ceduto un giocatore così a 30 mln. Il Napoli è stato bravo a cogliere l’occasione. Conte è un allenatore di personalità, è stato lui a portare determinati giocatori a Napoli perchè su McTominay non c’era solo il Napoli. Anche su Gilmour c’erano altre squadre, ma i due hanno scelto Napoli per Conte.

Buongiorno? E’ stata la prima scelta di Conte, è il difensore più forte del campionato. Il Napoli ha saputo sfruttare il rapporto tra Conte e Buongiorno perchè il calciatore era richiesto anche all’estero oltre che dalla Juventus e dal Milan.

Lukaku? Conte ha insistito molto per averlo.

Osimhen? Situazione obbligata, il calciatore non avrebbe fatto parte del Napoli e la soluzione unica sarebbe stata quella di restare fuori rosa fino a gennaio. Così almeno gioca. Se fosse rimasto al Napoli sarebbe stato un problema anche dal punto di vista della gestione del gruppo, ma per fortuna l’hai ceduto seppur in prestito.

Sentenza Diarra contro la FIFA? La solita controversia tra l’ordinamento giuridico e quello sportivo. E’ un mondo particolare, è il mondo dello spettacolo ed ha le sue regole interne. La FIFA deve adeguarsi, ma trova sempre grandi ostacoli”.