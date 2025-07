Morandi scende in campo per Ndoye: "In ritiro gli ho dato un consiglio"

Gianni Morandi scende in campo per trattenere Dan Ndoye. Il celebre cantautore, grande tifoso del Bologna, ha fatto visita alla squadra in ritiro a Valles, portando entusiasmo e affetto. Come riportato da Repubblica, Morandi ha regalato ai presenti momenti di leggerezza con duetti improvvisati (tra cui Orsolini con “C’era un ragazzo” e Italiano con “Uno su mille ce la fa”), baci, abbracci e consigli di vita, rivolti in particolare a Ndoye.

Il cantante ha voluto dare un consiglio all'esterno d'attacco svizzero, dicendogli "Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, e non sa quel che trova", un chiaro riferimento alle tante offerte di mercato arrivate dal Napoli e dal Nottingham.