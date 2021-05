Moratti elogia Spalletti: "Professionale, attento, ambizioso. Gran scelta del Napoli"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha speso belle parole per Luciano Spalletti, trattando poi altri temi, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ottima scelta da parte del Napoli. E' un allenatore professionale, attento, innamorato del calcio e con molte ambizioni. Conte via dall'Inter? Dopo aver vinto all'Inter meglio scappare come hanno fatto altri in passato. Mancini? E' molto bravo, questo è fuori di dubbio. Vediamo tutti la Nazionale con un piacere notevole e questa è la prima sensazione molto interessante nel seguire Mancio. Penso che avremo un Europeo bellissimo".