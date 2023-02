Moratti pazzo di Kvara: "Un artista, inventa calcio e tiene in piedi il football"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è un giocatore di una forza notevole e gran capacità. Kvaratskhelia apre a una curiosità immensa, ogni volta che gioca fa la cosa giusta, ha un gran tempismo e la capacità di essere determinante, con la sua immensa classe. Sono due giocatori fantastici. La bellezza di questi giocatori, come Kvara, è che inventano calcio ogni volta e tengono in piedi il football. La passione della gente nasce da loro, dal piacere di vedere un grande artista".