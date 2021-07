Mpasinkatu su Mandava: “Il Lille è bottega cara, ma un fattore può aiutare il Napoli”

Il direttore sportivo, Malu' Mpasinkatu, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei calciatori accostati al Napoli. "Zakaria? Giocatore davvero forte, forte fisicamente che può fare sia il basso che l’alto. Ha la maturità giusta per venire in una piazza come Napoli. Calciatore pronto, sarebbe una bella opportunità per il Napoli. Giocatore di sicuro affidamento e un buon rinforzo per Spalletti.

Su Reinildo Mandava: La concorrenza alta, la richiesta del Lille è elevata. Il club francese è una bottega cara. L’operazione è difficile perchè sul giocatore ci sono tante squadre ma il Napoli ha un ascendente sui giocatori francofoni. Vedi Ghoulam, Koulibaly, Malcuit. Quindi anche per Mandava, arrivare a Napoli e trovare giocatori del genere, potrebbe agevolare il suo ambientamento. Il Napoli potrebbe sfruttare questo aspetto. Se si limita il prezzo richiesto dal Lille, il Napoli può affondare il colpo”.