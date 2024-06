Murale Conte, l'artista: "Mi hanno già riempito di critiche! Ma mi è stato commissionato..."

Credo di terminarlo tra domani e dopodomani. Chi vuole a vederlo può venire, io mi occupo semplicemente di svolgere la commissione".

Luciano Ranieri, street artist, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Murale a Conte? Mi stanno riempendo di critiche perché alcuni credono sia un’esagerazione. Io lavoro su commissione, mi è stato richiesto un murale di Conte e per me è stato un onore perché sono un tifoso del Napoli.

Sono felicissimo di ritrarre Conte per la stima che nutro nei suoi riguardi".