Mutti ricorda: "Rivalità Cagliari anche colpa mia, San Paolo tifò per me nello spareggio salvezza"

L'ex allenatore azzurro Bortolo Mutti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Marte Sport Live: "La rivalità tra Napoli e Cagliari è anche colpa mia, ero in procinto di diventare l'allenatore del Napoli e i tifosi azzurri nello spareggio al San Paolo tra Piacenza e Cagliari fecero il tifo per me.



Migliore soluzione per l'attacco azzurro? Ci sono soluzioni tutte molto accattivanti. Preferirei un mix con un brevilineo con un giocatore fisico accanto, per me la fisicità è importante. Il Napoli ha un reparto offensivo molto ricco di soluzioni, le alternative non mancano.



Gap ridotto tra Inter, Juve e Napoli? Sono tre squadre che si sono avvicinate molto. Il Napoli ha costruito un certo tipo di mentalità e ha arricchito un gruppo già forte, L'Inter ha inserito giocatori di un certo peso. Vedo la Juve ancora favorita ma i bianconeri potrebbero avere qualche problema nella gestione Sarri essendo una squadra ricca di individualità. Credo ci sia molto equilibrio e quindi un campionato incerto e bello".