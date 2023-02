Nainggolan si presenta alla Spal: "A De Rossi piace giocare come Spalletti, qui per aiutarlo”

Inizia così la conferenza stampa di Radja Nainggolan con il club estense con cui ha firmato nei giorni scorsi

“Daniele (De Rossi, ndr) un mese e mezzo fa ha iniziato a farmi delle battute per venire alla SPAL a dargli una mano. Mai avrei pensato di trovarmi qui ora. Questa cosa mi è rimasta in testa ed è passata in primo piano rispetta alle altre offerte. Cagliari? Non ho sentito nessuno” .

Con De Rossi abbiamo condiviso tanto e mi sono detto perché non aiutarlo, a lui piace giocare come Spalletti e da calciatore era uno che diceva sempre quello che pensava, ma ora lo fa in un altro modo. È la sua prima esperienza in panchina e vorrei aiutarlo dal campo.

Se sono pronto? Sono nato pronto, ma decide il mister quando gioco. Posso non piacere, ho il mio carattere, ma non sono mai stato uno spacca spogliatoio. - conclude il belga parlando degli obiettivi - I play off sono a nove punti e io voglio guardare a essi, ma devono arrivare i risultati. Qui a Ferrara c'è un ambiente tranquillo e spero di aiutare, voglio mettermi a disposizione di un gruppo unito dove tutti possono migliorare. I più giovani devono capire che sono importanti per quello che hanno. La Serie B è a un livello più basso rispetto alla mia esperienza con il Piacenza, ma ora è un campionato più giovane e con tanto agonismo".