Napoli città pericolosa? Klopp furioso: "Io non sono qua per dare dei titoli di giornale"

In conferenza stampa, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha risposto con toni piccati ad una domanda in merito al polemico comunicato dei Reds riguardante la città di Napoli: "Credo che lei stia cercando dei titoli, lei è di Napoli? Pensa sia pericolosa? Io non lo so, non ci vivo, io vengo protetto con la scorta, ho la sensazione che lei non sappia cosa chiedermi. Lei sa a cosa era riferito? C'è il rischio per gli scontri tra i tifosi, ma io non conosco la città, non ci vivo, non sono qui per darvi titoli, io vorrei solo andare in albergo e concentrarmi sulla partita. Voi non sapete cosa chiedermi".