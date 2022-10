Napoli in tournée durante la sosta? La rivelazione (involontaria) di Spalletti in conferenza

Si parla anche delle scelte di formazione nella conferenza stampa post-Torino di Luciano Spalletti.

Si parla anche delle scelte di formazione nella conferenza stampa post-Torino di Luciano Spalletti. E l'allenatore azzurro si lascia andare involontariamente a una rivelazione, rispondendo alla domanda sulla scelta di Raspadori preferito a Simeone:

"Nella tournée che andremo a fare chiederò di fare tre tempi da 45', altrimenti non riesco ad allenare tutti. Se si va fare una tournée dico. Se si va a Castel di Sangro, si chiede lo stesso di fare tre tempi di 45 perchè si ha la possibilità di allenarli tutti. La cosa della riserva è per rompere i coglioni all'allenatore. Spesso mi sono portato dei dubbi che non dormivo la notte per chi far giocare, ora dormo tranquillo perché sono tutti forti".