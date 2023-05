Napoli su Beto, patron Udinese: "Impossibile trattenerlo in caso di offerta di una big"

Giampaolo Pozzo, nel giorno del suo 82° compleanno, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, nel giorno del suo 82° compleanno, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "È stata una stagione strana, nel girone di ritorno una serie di infortuni ha modificato le nostre ambizioni. Comunque dobbiamo considerare che sono 29 anni che siamo in Serie A e come club di provincia dobbiamo essere contenti. Vorrei tornare in Europa, sono contento del lavoro di tutti ma ho qualche rammarico. Sottil ha fatto bene e meritava la conferma".

Poi parlando di Beto: "Ha un grande potenziale ed è ancora giovane. Però se arriverà una proposta da una big, sarà impossibile trattenerlo".