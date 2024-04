Napoli su Guido Rodriguez, l’ex allenatore: “Somiglia a Busquets! Tecnica e intelligenza al potere”

L’ex River Plate è in scadenza al 30 giugno e dunque potrebbe rappresentare una occasione a parametro zero.

© foto di Federico Titone

Dall’Argentina è circolata ieri la voce di una accelerazione del Napoli per il centrocampista del Betis Siviglia, Guido Rodriguez, già accostato al Barcellona per la sessione estiva di calciomercato. L’ex River Plate è in scadenza al 30 giugno e dunque potrebbe rappresentare una occasione a parametro zero.

Il suo ex tecnico ai tempi del Defensa y Justicia, Ariel Holan – lo scorso anno all’Universidad Catolica in Cile – è intervenuto in esclusiva per Sportitalia per presentare il centrocampista argentino.

Che giocatore è Guido? “Guido è un calciatore molto tecnico che ha in particolare una comprensione di alto livello del gioco”.

La duttilità è una delle sue migliori qualità? “Sì. È un centrocampista ideale per le squadre che attaccano in maniera posizionale. Dà dinamica al gioco in base alla sua tecnica ed ai concetti. In difesa non si distingue per la velocità, ma per il tempismo nell’intervento”.

Per cos’altro spicca sul terreno di gioco? “È intuitivo e intelligente nell’intercettare i passaggi. Il suo gioco aereo è ottimo sia in attacco che in difesa. È un calciatore serio e che si applica, sarebbe un rinforzo utile per qualsiasi squadra. Ottimo professionista dentro e fuori dal campo”.

A quale giocatore lo paragonerebbe, per caratteristiche? “A Busquets”.

Insomma lo consiglierebbe al Napoli? “Certamente, spero possa arrivare al Napoli, perché ha tutte le qualità per brillare in Serie A”.