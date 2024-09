Il bronzo olimpico Samele è juventino: "Spero ci sia un Conte 2.0 in bianconero"

Ospite di "Tutti Convocati" su Radio 24, lo schermidore Luigi Samele, bronzo nella sciabola individuale alle Olimpiadi di Parigi e tifoso juventino, ha parlato del ritorno di Antonio Conte a Torino da avversario, questa volta sulla panchina del Napoli: "Da sportivo è qualcosa a cui ormai non faccio caso, la vita va avanti. A me è capitato di incontrare miei ex allenatori, gli si fa in bocca al lupo e che vinca il migliore...e speriamo che sia la Juve in questo caso.

Personalmente faccio parte di quegli juventini che sperano che ci sia un Conte 2.0 alla Juventus. Se potesse tornare in un periodo più florido per la Juve, chissà si potrebbe ambire a qualcosa di più".