Palermo, brutta tegola verso la sfida del Maradona: lungo infortunio per Blin

Brutte notizie in casa Palermo che giovedì farà visita al Maradona per i sedicesimi di Coppa Italia. Come comunicato dal club in una nota il centrocampista Alexis Blin dovrà essere operato nei prossimi giorni visto che gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro.

Il calciatore francese si era infortunato nel corso del primo tempo della sfida contro la Juve Stabia e fin da subito il suo problema sembrava grave come poi confermato dagli esami. Per Blin si prospetta uno stop fra i 4 e i 6 mesi, ma solo dopo l’operazione ci potranno essere maggiori certezze sul suo rientro in campo.