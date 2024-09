Podcast Perché è già il Napoli di Conte e quali sono i margini di crescita

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita, sottolineando quali sono i margini di crescita

Il Napoli vince a Cagliari e ottiene il terzo successo di fila, una cosa che non accadeva dall'era-Spalletti e quindi tutt'altro che scontata. La mano di Conte si vede già parecchio, perché gli azzurri appaiono già dentro la nuova filosofia portata dall'allenatore salentino, con un calcio più verticale e "sporco di fango", per dirla alla sua maniera.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita, sottolineando quali sono i margini di crescita di un Napoli che però viaggia già forte.