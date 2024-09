Podcast Il primo vero Napoli al completo: le idee di Conte per Cagliari

vedi letture

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato alla partita dell'Unipol Domus, con le possibile idee di Conte.

Il campionato sta per tornare. Gli impegni con le nazionali sono terminati per tutti e pian piano Antonio Conte sta riaccogliendo a Castel Volturno i tanti calciatori che durante questa pausa sono stati in giro per il mondo. Contro il Cagliari l'allenatore salentino avrà per la prima volta la squadra al completo.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato alla partita dell'Unipol Domus, con le possibile idee di Conte. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate e complete sul calcio Napoli per iOS e Android)