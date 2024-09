Magoni: "Bravo Conte nella questione dell'ex Juve, ora è immerso nel progetto Napoli"

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate ed ex Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Juventus-Napoli? E' ancora molto presto, ma ci farà capire a che livello è il Napoli. Il risultato sarà importante, ma sarà importante capire come si arriva al risultato e come si comporterà il Napoli in un ambiente difficile. La squadra è stata rinnovata, si sta ristrutturando perchè molti giocatori sono arrivati alla fine del mercato e sono curioso di capire cos'accadrà a Torino domani sera.

Locatelli-Lobotka? Non so se sarà una partita chiusa, si sfidano due allenatori importanti. Mi è piaciuto Conte quando ha riconosciuto il suo passato alla Juve con molto rispetto e senza ipocrisia. Lui però è totalmente immerso nel progetto Napoli. La Juve ha dimostrato di avere una difesa solida e lo dimostrano gli zero goal subiti. Sarà importante che gli attaccanti del Napoli siano in palla".