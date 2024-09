Juve, Motta in conferenza: "Napoli da Scudetto, non daremo spazi tra le linee a Lukaku. Sui falli su Kvara..."

L'allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

Che partita si aspetta?

"Grande partita con tanti giocatori forti. Dobbiamo affrontare questa partita con grande serietà e serenità. Vogliamo giocare il nostro calcio".

Come sta Gatti?

"Fede è a disposizione. Solo Conceicao e Milik non saranno a disposizione. Tutti gli altri possono giocare. Fede si è allenato bene".

Un ricordo di Conte allenatore? Ha preso qualcosa da lui?

"Si è stato un grande piacere lavorare con Conte. Siamo usciti contro una squadra forte. Noi anche eravamo una grande squadra che non è riuscita centrare l'obiettivo. Il rapporto con Conte era fantastico".

Non giocare le coppe è un vantaggio?

"Chi lo sa se c'è vantaggio. E' come è. Il calendario è questo e andare ad affrontare partita dopo partita, la prossima è contro il Napoli. Una buona squadra. L'ho detto già. Una squadra costruita per puntare allo scudetto. Poco tempo fa hanno vinto lo scudetto, hanno espresso un calcio straordinario, se ne parlava nel mondo. Andiamo nella nostra strada, l'ambizione di migliorare. Per noi e per il nostro pubblico. Passare insieme una bella serata".

Cosa annota sui foglietti? E come si affronta il Napoli?

"Annoto tutto, un po' come voi. Avete le vostre cose, io rispondo, come voi, niente di che. Lavoriamo da squadra sempre, la solidarietà, il blocco, pressare bene insieme. Ricompattarsi ed essere un blocco solido. Non creare tanti spazi tra le linee, come altri, Kvara può giocare lì. O Lukaku che fa quel lavoro in appoggio. Cercheremo di portare la partita facendo il gioco che conviene a noi".

Come si lavora su Vlahovic?

"Questa fa parte dell'ambizione sana di migliorarsi sempre. Dusan può migliorare, come posso migliorare io. Dusan sta molto bene e parliamo tutti i giorni. È un ragazzo sorridente e positivo. L'ultima partita ha fatto un grande lavoro. Sono contento del suo lavoro e deve continuare così".

Dove dovete migliorare?

"Tutto. Dobbiamo crescere e affrontare la partita con qualcosa in più. Ogni giorno vogliamo fare qualcosa di meglio".

Firmerebbe per vincere tre Scudetti o ha l'ambizione di vincere in Europa?

"Prima cosa non ho quel foglietto. Non penso a questo, ma ad oggi che abbiamo fatto allenamento. Stasera passerò la serata con le mie bambini e la mia famiglia e quello che arriverà sarò contento lo stesso".

Come stanno i centrocampisti?

"Tenere la competizione alta fa parte del mio lavoro. Tutti si stanno allenando bene. Per la prossima metterò i giocatori che stanno meglio. Abbiamo bisogno di tutti perchèéabbiamo tanti giocatori forti".

Cosa pensa sui falli sistematici su Kvara?

"Io posso parlare dei miei ragazzi. I miei ragazzi non vanno per fare fallo e vogliono giocare sempre a pallone. I miei ragazzi non si buttano mai e cercano di rispettare il gioco. In un contesto generale, io ho sempre difeso il gioco. I falli pericolosi non vanno mai bene e l'abbiamo risolto. Adesso stiamo discutendo per migliorare le perdite di gioco. Per rispettare il gioco bisognerà limitare anche le simulazioni".

Sarebbe contento di un pareggio?

"Sono supposizioni. Noi rispettiamo l'avversario, ma vogliamo fare una grande prestazione e portare la partita dalla nostra parte".

Si sente simile come allenatore a Conte?

"Tutti siamo diversi. Sei troppo concentrato su me e Conte. Domani si gioca Juventus-Napoli. Una bella partita con grandi giocatori. Noi vogliamo portare a casa il risultato e conta solo quello".

Ha mai avuto la possibilità di allenare il Napoli?

"No".

Sorpreso dall'esonero di De Rossi?

"Si mi ha sorpreso molto. Ho mandato un messaggio a lui che ovviamente resterà tra noi".