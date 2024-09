Conte verso il cambio modulo! Alvino: "McTominay titolare, ecco la probabile formazione"

Possibile cambio di modulo per la sfida contro la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Antonio Conte starebbe pensando di passare al 4-3-3 con McTominay al posto di Mazzocchi. A scriverlo è anche Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account X:

"Magari mi sbaglio ma secondo me aumentano le possibilità di vedere in campo domani dall’inizio Scott Mc Tominay… per la prima volta il Napoli potrebbe schierare questa formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa Lobotka, Mc Tominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia".