Napoli su Omeragic, il compagno: "Sarebbe perfetto per il Napoli, ha 18 anni ma è già al top"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Antonio Marchesano, giocatore dello Zurigo: “Europei? La Svizzera non è più quella di 20 anni fa, ora giocano tutti all’estero. Omeragic? Molto molto molto forte, era già in contatto a gennaio con tante squadre come Lione, Milan e squadre importanti. Dopo l’Europeo farà il salto di qualità. Carattere particolare? No, ragazzo umile che lavora e non ha grandi pretese. Ha grandi qualità, altrimenti non vai a fare l’Europeo a 18 anni.

Napoli? Per un difensore il campionato italiano è il meglio che possa capitare. Anche De Ligt è andato alla Juventus piuttosto che al Barcellona per migliorarsi. Djmsiti ha fatto più o meno lo stesso percorso. Fisicamente è forte, deve solo mettere un po’ di peso. Nell’1 vs 1 è molto forte, poi è giovane, il tempo è dalla sua.

Dzemaili? Mi sono fatto raccontare tutta la sua carriera, mi ha detto che Napoli è la città più bella in cui è stato, che i tifosi sono eccezionali ma si vive tutto con molta pressione. Napoli dà ma pretende anche. Il mio futuro? Vediamo, la mia stagione è stata buona quindi qualche porta si potrebbe aprire.

Omeragic lo consiglio a tutte le squadre. Se lui mi domanderà del Napoli gliene parlerò in maniera positiva perché è una grande squadra”.