Napoli su Solet, Damiani: “Fortissimo fisicamente e con un bel piede, ma ha un difetto”

vedi letture

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Oscar Damiani, agente sportivo e doppio ex di Milan e Napoli: “L’Inter ha una rosa superiore e resta la favorita per lo scudetto. Conte è un grandissimo allenatore e lo dimostra tutte le volte che prende una squadra, ma lui non gioca, lui allena. E lo sta facendo al massimo, ma ripeto, vedo l’Inter leggermente favorita in questo momento. L’Inter però è impegnata su tre competizioni con un carico psicofisico molto importante e questo potrebbe essere un fattore a favore del Napoli che non deve mollare per non avere rimpianti.

Solet? Ha una presenza fisica molto forte ed ha anche un bel piede, ma in Francia sotto l’aspetto tattico lavorano molto poco per cui c’è bisogno di tempo per inserirlo. Detto questo, è un buon giocatore e può essere in prospettiva molto forte per il Napoli del futuro.

Milan? Qualche errore in campagna acquisti è stato fatto e se riuscirà ad arrivare in Champions League sarà un ottimo risultato per un Milan che non è ancora squadra. Ci sono giovani interessanti, ma non credo sia all’altezza per lottare per i vertici. Nel calcio globale non è possibile limitare l’ingresso degli stranieri. Certo, mi farebbe piacere che le società dessero più spazio ai giovani italiani, ma nel calcio moderno è un’utopia”.