Nargiso: "Chi lavora con Conte mi racconta che è al massimo della sua motivazione"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex tennista Diego Nargiso: "Io sono malato del Napoli da sempre. Conosco Antonio Conte, mi ha anche invitato a Castel Volturno ed appena avrò tempo ci andrò. Conosco le persone che lavorano con lui e mi raccontano di un Conte che è al massimo della sua motivazione e si sta godendo la bellezza di Napoli e l’affetto dei napoletani. Quanto si sente così, è difficile che non ottenga ciò che vuole. Posizione in classifica? Sono scaramantico, arriviamo secondi!

Sinner? È un misto tra Djokovic e Borg. È più sereno ma anche spietato come loro. Lui ha la filosofia unica del lavoro. Lui è altoatesino, non lo dimentichiamo: è una filosofia di vita e una resilienza tipiche del suo popolo.

Sinner-Alcaraz come Borg-McEnroe? Non possiamo prevedere il futuro ma è giusto che venga fatto un parallelismo con due campioni storici del tennis. I due campioni attuali hanno un grande vantaggio e un talento incredibile. Quando lo vedremo, lo capiremo.

Djokovic? Nelle partite importanti e difficili alza il suo livello così come abbiamo visto ieri. Ha fatto tutto bene ieri fino al tie-break quando Jannick è andato via con un 4 a 0.

Challenge del calcio? Non c’è obiettività come nel tennis. C’è l’opinione dell’arbitro che vale più di tutti. Io la inserirei al 100% ma vi avverto: non cambierebbe così tanto!".