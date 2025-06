Negri: "Ndoye con De Bruyne può diventare devastante! Va sempre raddoppiato"

vedi letture

L’ex attaccante del Bologna e dei Rangers di Glasgow Marco Negri è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Ndoye sarebbe un acquisto indovinato per il Napoli, al di là del prezzo del cartellino che il Bologna valuta di 40 milioni. La scelta sarebbe perfetta, il Napoli ha bisogno di interventi in quella fascia. Ndoye va sempre raddoppiato, chi lo marca prende sempre cartellini gialli. Sulla sinistra può dare qualcosa in più ed insieme a De Bruyne può diventare devastante. Conte sa tirare fuori il massimo dai giocatori.

Beukema? Grande difensore. Titolare al posto di Rrhamani? La competizione fa solo bene, adesso nel calcio moderno eviterei di parlare di titolari, chiaro che chi ha vinto lo scudetto merita un po’ di più, però è un giocatore che mi piace molto”.