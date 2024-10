Negri: "Se Conte fa una cosa può ritrovarsi l'acquisto dell'anno in Serie A"

vedi letture

Marco Negri, ex attaccante dei Glasgow Rangers, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Sportiva, in cui si è soffermato sui tanti rappresentanti scozzesi in Serie A: "Mi fa piacere vedere un po' di Scozia in Italia, soprattutto il Napoli ha preso lui e Billy Gilmour. McTominay se continua così…".

La gestione Conte sembra sublimarlo.

"Esatto, se Conte tira fuori da lui il 100% potrà diventare l'acquisto dell'anno in Serie A".